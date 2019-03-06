2019-03-06T09:21:54+03:00
Происшествия

Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника

Ошарашенный парень сбежал из магазина, а позже давал признательные показания в полиции
Ольга КИВА
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Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачникаОтчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачникаФото: Тимур ХАНОВ
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Продавщица из села Амурзет не ожидала, что в ее магазин ворвется грабитель. Однако это случилось однажды вечером. Неизвестный, чье лицо было прикрыто маской, зашел за прилавок, достал нож и стал размахивать им прямо перед лицом женщины. Отчаянная сельчанка не сникла, а даже наоборот, воспряла духом и дала злодею решительный отпор.

- Потерпевшая сорвала маску с лица неизвестного. Нарушитель явно не ожидал такого от казалось бы безобидно продавщицы и поспешил ретироваться из помещения. Женщина тем временем вызвала полицейских, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Вскоре горе-разбойника нашли. Им оказался 22-летний местный житель. Парня задержали и доставили полицию. Фигурант отпираться не стал и во всем сознался. Выяснилось, что в момент нападения на продавщицу он находился под действием наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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