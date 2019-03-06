2019-03-06T13:29:25+03:00
Общество

В Хабаровском крае выбрали женщину года

Поздравления принимает Наталья Верещагина, мать четверых детей, бизнесвумен, участница благотворительных акций
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае выбрали женщину годаВ Хабаровском крае выбрали женщину годаФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на звание «Женщина года». В этот раз почетный титул достался Наталье Верещагиной, маме четверых детей, бизнесвумен, участнице благотворительных акций. Имя номинантки объявили в торжественной обстановке на приеме губернатора края, устроенного в честь 8 марта.

- Во время встречи Сергей Фургал также поздравил женщин, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Он отметил, что сегодня, пожалуй, нет сфер, где женщины не добились бы успеха. Представительницы слабого пола умеют проявлять такое упорство и решительность, твердость характера, что завидуют мужчины, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что за заслуги перед Хабаровским краем 30 представительниц прекрасного пола отметили наградами. Среди них представительницы общественных организаций, работники культуры, педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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