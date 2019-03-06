2019-03-06T11:50:27+03:00
Общество

Сахалинец добровольно-принудительно заплатил налоговый долг, спасая айфон

Когда имущество арестовали, он быстро нашел нужную сумму и рассчитался с государством
Ольга КИВА
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Сахалинец добровольно-принудительно заплатил налоговый долг, спасая айфонСахалинец добровольно-принудительно заплатил налоговый долг, спасая айфонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сахалинец умудрился задолжать государству 35 тысяч рублей. Такая сумма накопилась, пока автовладелец упорно уклонялся от уплаты транспортного налога. Ему не раз напоминали, что рассчитаться нужно, но, увы, должник бездействовал.

- Сахалинца вызывали на встречу с приставами, но и тут с его стороны не было никаких подвижек. Тогда правоохранители сами нагрянули к нему в гости по месту жительства. Во время беседы в поле зрения приставов попал айфон и брендированные наручные часы. Стоимость вещей как раз равнялась сумме долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Имущество тут же арестовали. В этот момент до автовладельца дошло, что платить все рано придется и бегать от правоохранителей просто бессмысленно. Довольно быстро мужчина нашел нужную сумму, погасил долг и возместил исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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