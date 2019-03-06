Сахалинец добровольно-принудительно заплатил налоговый долг, спасая айфон
Сахалинец умудрился задолжать государству 35 тысяч рублей. Такая сумма накопилась, пока автовладелец упорно уклонялся от уплаты транспортного налога. Ему не раз напоминали, что рассчитаться нужно, но, увы, должник бездействовал.
- Сахалинца вызывали на встречу с приставами, но и тут с его стороны не было никаких подвижек. Тогда правоохранители сами нагрянули к нему в гости по месту жительства. Во время беседы в поле зрения приставов попал айфон и брендированные наручные часы. Стоимость вещей как раз равнялась сумме долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
Имущество тут же арестовали. В этот момент до автовладельца дошло, что платить все рано придется и бегать от правоохранителей просто бессмысленно. Довольно быстро мужчина нашел нужную сумму, погасил долг и возместил исполнительский сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU