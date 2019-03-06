2019-03-06T11:41:19+03:00
Здоровье

В Хабаровске сняли карантин по гриппу и ОРВИ

Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 35 процентов
Ольга КИВА
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В Хабаровске сняли карантин по гриппу и ОРВИВ Хабаровске сняли карантин по гриппу и ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице нормализовалась ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Накануне стало известно, что карантин наконец-то сняли в соответствии с постановлением главного санитарного врача Хабаровского края.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, территорию города объявили благополучной по ОРВИ и гриппу. На протяжении двух минувших недель уровень заболеваемости держался ниже эпидемического порога почти на 35 процентов. К слову, в поликлиники города на прошлой неделе обратились более три с половиной тысячи человек, у которых были симптомы простудных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Советско-Гаванском, Амурском, Нанайском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском районах также сняли карантин по гриппу и ОРВИ.

Напомним, что в регионе до 10 марта работает телефонная «горячая линия», в рамках которой можно узнать о мерах профилактики и задать другие вопросы относительно заболеваемости простудными заболеваниями. Чтобы задать свой вопрос, пожалуйста, позвоните:

- Роспотребнадзор (4212) 27-47-70, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни.

- Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни по телефонам (4212) 31-35-29, (4212) 30-48-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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