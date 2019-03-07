В рекламный уличный беспредел вмешались хабаровские волонтеры

СЕГОДНЯ 02:49 2019-03-07T02:49:45+03:00

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Волонтеры Хабаровска вышли на «тропу войны» с расклейщиками объявлений. Накануне в рамках акции «Чистый город» на четырех улицах Краснофлотского района активисты снимали со световых опор и деревьев незаконно расклеенные листовки. Во время рейда добровольцы наполнили деревянными и картонными табличками пять мешков.

- В добровольческом штабе района заранее разработали маршруты, - сообщила Анна Малахова, заведующая сектором комитета по управлению Краснофлотским районом. В рейды молодежь будет выходить каждую неделю по средам. Их задача - ликвидировать незаконные объявления, которые портят окрестности. В основном участники акции - это студенты техникумов.

Отметим, что борьбу с незаконной рекламой ведут и специалисты профильного отдела администрации города. Всего с начала года демонтировали более 50 конструкций, установленных в обход закона, больше 20 материалов направили в полицию и прокуратуру для привлечения к ответственности недобросовестных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU