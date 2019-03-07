За бесплатную учебу абитуриенту в Хабаровске предложили заплатить

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-07T04:17:06+03:00

Работник приемной комиссии одного из техникумов предложил за взятку оформить парня на бюджетное место

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Хабаровский абитуриент планировал занять бюджетное место и ради этого даже заплатил 15 тысяч рублей. Устроить парню бесплатное обучение пообещала теперь уже бывшая сотрудница технического колледжа. Она же взяла с будущего студента деньги. При этом женщина знала, что в учебном заведении довольно много свободных мест для бесплатного обучения, но решила заработать на взятке.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в обязанности специалиста входила организация работы комиссии, также она занималась делопроизводством и вела личный прием абитуриентов. Летом прошлого года молодой человек пришел подавать документы на зачисление на первый курс. По результатам беседы у подозреваемой возникла идея предложить бюджетное место, но за небольшое вознаграждение.

В отношении фигурантки завели уголовное дело за мошенничестве с использованием служебного положения. Расследование уже закончилось, материалы направили в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU