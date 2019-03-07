Маникюрный набор с наркотиком довел комсомольчан до тюрьмы

СЕГОДНЯ 03:34 2019-03-07T03:34:41+03:00

Это был лишь один из способов перевозки запрещенного вещества

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В Хабаровском крае накрыли канал поставок наркотика «скорость». Сначала задержали 24-летнего комсомольчанина, у которого обнаружили больше трех граммов запрещенного вещества. Полицейским он пояснил, что собирался сбыть «товар».

- Позже при обыске у него в квартире обнаружили еще 11 граммов аналогичного синтетического наркотика. Немного позже удалось найти и пятерых подельников фигуранта. У каждого из них была определенная задача - расфасовка наркотиков, размещение их в тайниках. Чтобы отличать товар по весу, его обматывали изолентами разного цвета, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

«Закладчики» придумывали различные способы сокрытия наркотиков. Например, у одного из них крупную партию наркотиков нашли в маникюрном наборе. Однако усиленная конспирация не спасла злодеев и позже они дружно сели на скамью подсудимых. В общей сложности у злоумышленников изъяли больше одного килограмма 700 граммов наркотиков.

Суд назначил подельникам наказание - от трех с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы. Отбывать повинность фигуранты будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU