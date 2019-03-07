Нефтяников в Хабаровском крае просят продавать топливо без посредников

СЕГОДНЯ 04:44 2019-03-07T05:38:07+03:00

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В Хабаровском крае озадачились вопросом, как сэкономить на топливе для нужд ЖКХ? Один из вариантов его решения – это участие в торгах компаний-производителей ПАО «НК «Роснефть» и АО «Независимая нефтегазовая компания». Сегодня топливо покупают по завышенным ценам у фирм-посредников, а крупные нефтяные организации не принимают участия в закупках, потому что их не устраивают существующие сроки расчетов.

- Если нефтяники будут участвовать в схеме централизованного завоза топлива в районы края, то можно рассчитывать на снижение стоимости нефтепродуктов для предприятий ЖКХ. Предложения руководителям компаний уже направили, остается надеяться на положительное решение с их стороны, - рассказали в пресс-службе краевой Законодательной думы.

Отметим, что из регионального бюджета ежегодно выделяют порядка четырех миллиардов рублей на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию.

ИСТОЧНИК KP.RU