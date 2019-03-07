2019-03-07T05:36:45+03:00
Общество

Сергей Фургал поздравил жительниц Хабаровского края с 8 Марта

Представительницы прекрасного пола покоряют карьерные вершины и добиваются успехов во всем
Ольга КИВА
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Сергей Фургал поздравил жительниц Хабаровского края с 8 МартаСергей Фургал поздравил жительниц Хабаровского края с 8 МартаФото: Правительство Хабаровского края
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Сергей Фургал поздравил жительниц Хабаровского края с наступающим Международным женским днем. 8 Марта – это не только весенний праздник, но и отличный повод сказать мамам, бабушкам, дочерям, сестрам, невестам, женам и коллегам - всем женщинам близкого окружения - слова благодарности.

- Мы любим и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло и понимание, признательны за мудрость и терпение, любуемся красотой и обаянием. Вместе с вами мы создаем и реализуем серьезные проекты, стараемся сделать более уютным наш Хабаровский край. Женщины, вы покоряете карьерные вершины, добиваетесь успехов во всех без исключения сферах деятельности, а еще вдохновляете нас, мужчин, на новые достижения. С праздником вас, милые наши дамы, - сказал Сергей Фургал.

Представительницы прекрасного пола научились сочетать карьерные успехи и материнство. Вырастить ребенка – это тяжёлая работа и большая ответственность. Со своей стороны власти Хабаровского края стараются поддерживать молодые семьи, разрабатывать новые меры демографической поддержки. Так, в регионе выплачивают ежемесячные денежные выплаты на первенцев и пособия на третьих детей, оформляют сертификаты материнского капитала, предоставляют спецусловия по ипотечному кредитованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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