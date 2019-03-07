СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-07T06:22:30+03:00

На Гражданском форуме в Комсомольске сократили дистанцию между обществом и властью Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В первый день работы участники уже побывали на семинарах, презентациях и мастер-классах

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В Комсомольске-на-Амуре 6 марта стартовал муниципальный этап Гражданского форума. Цель мероприятия – сократить дистанцию между обществом и властью. В первый день работы форума, 6 марта, участники мероприятия уже сделали первый шаг в этом направлении. Для гостей провели семинары для социальных предпринимателей, круглый стол о партнерских решениях в развитии ТОС, презентацию лучших социальных молодежных проектов, мастер-класс по социальному проектированию и семинар-тренинг.

- Также устроили конкурс мини-проектов, победителю которого полагается грант на реализацию инициативы. Сегодня, 7 марта, проходят семинар-тренинг «Социальное предпринимательство и его критерии» и мастер-класс «Социальные сети для общественных организаций: практическое руководство», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Гражданский форум – это сообщество, участникам которого небезразлична судьба региона. Гости мероприятия решают, как справиться с проблемой оттока молодежи. Также площадка помогает показать людям, что власть знает о проблемах и пытается их решать.

ИСТОЧНИК KP.RU