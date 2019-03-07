2019-03-07T07:12:13+03:00
Недвижимость

Самым экономным собственникам в Хабаровском крае полагаются миллионные компенсации

Деньги получат жители домов, в которых выполнен энергосберегающий капитальный ремонт
Ольга КИВА
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Самым экономным собственникам в Хабаровском крае полагаются миллионные компенсацииСамым экономным собственникам в Хабаровском крае полагаются миллионные компенсацииФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае собираются компенсировать до пяти миллионов рублей жителям домов, в которых выполнен энергосберегающий капитальный ремонт. Сумму финансовой поддержки будут рассчитывать, исходя из нескольких условий.

- В отремонтированном доме экономия энергоресурсов должна быть не менее 10 процентов от расхода. В этом случае можно запросить возмещение понесенных расходов по выполненным работам и услугам в сумме не больше 80 процентов от затрат. При этом деньги на энергоэффективный капремонт должны быть выделены из средств, собранных самими жильцами, а не за счет финансов, собранных с других домов Фондом капремонта, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Среди прочих условий - наличие в доме общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии. Все работы по модернизации нужно провести не позднее окончания года, в который подана заявка на компенсацию. Кроме того, компенсация не полагается жильцам аварийных и подлежащих сносу или реконструкции домов, срок эксплуатации многоквартирника не должен быть более пяти и менее 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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