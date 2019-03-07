В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-07T07:40:51+03:00

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В одном из поселков Хабаровского края обнаружили запрещенные боеприпасы. Семь патронов с пулями трассирующего действия находились в сейфе 59-летнего мужчины. К слову, их покупка и продажа на территории России запрещены. Однако житель поселка Чегдомын об этом не задумывался, когда принес домой и положил в металлический ящик опасные предметы.

- Находку отправили на экспертизу. Исследования подтвердили, что патроны представляют собой боеприпасы для нарезного огнестрельного охотничьего оружия и относятся к военным винтовочным патронам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время проверки сельчанин также не смог предъявить документы, разрешающие хранение патронов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. На время разбирательств мужчина будет находиться на свободе под обязательством о явке. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU