В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-07T07:55:24+03:00

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В Хабаровском крае подвели итоги реализации Муниципального инвестиционного стандарта. Он представляет собой набор необходимых требований, которые нужно выполнить для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата в муниципальных образованиях региона. К слову, такую практику внедрили в 2017 году с целью добиться упрощения процедур ведения бизнеса.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, в 2018 году в лидеры вышли Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Ванинский район. По другим показателям также есть «отличники». Например, лучше социальное предпринимательство развито в Солнечном районе. Здесь открыли физкультурно-оздоровительный центр, оказывающий безвозмездную помощь детям с ДЦП.

По развитию патентной системы налогообложения лидирует Хабаровск, где зарегистрировались уже 809 предпринимателей. Краевая столица также стала лидером в развитии электронных сервисов.

Кроме того, лучшими в области реализации института оценки регулирующего воздействия признали Солнечный, Хабаровский, Вяземский, Ванинский и Комсомольский районы. Работу по поддержке малого бизнеса высоко оценили в Комсомольске-на-Амуре и Вяземском районе. В Советско-Гаванском районе отметили увеличение объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу в четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU