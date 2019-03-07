2019-03-07T07:55:24+03:00
Экономика

В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес

Тройку лидеров муниципальных образований возглавил Хабаровск
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнесВ Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнесФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели итоги реализации Муниципального инвестиционного стандарта. Он представляет собой набор необходимых требований, которые нужно выполнить для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата в муниципальных образованиях региона. К слову, такую практику внедрили в 2017 году с целью добиться упрощения процедур ведения бизнеса.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, в 2018 году в лидеры вышли Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Ванинский район. По другим показателям также есть «отличники». Например, лучше социальное предпринимательство развито в Солнечном районе. Здесь открыли физкультурно-оздоровительный центр, оказывающий безвозмездную помощь детям с ДЦП.

По развитию патентной системы налогообложения лидирует Хабаровск, где зарегистрировались уже 809 предпринимателей. Краевая столица также стала лидером в развитии электронных сервисов.

Кроме того, лучшими в области реализации института оценки регулирующего воздействия признали Солнечный, Хабаровский, Вяземский, Ванинский и Комсомольский районы. Работу по поддержке малого бизнеса высоко оценили в Комсомольске-на-Амуре и Вяземском районе. В Советско-Гаванском районе отметили увеличение объема выданных кредитов малому и среднему бизнесу в четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы
Самым экономным собственникам в Хабаровском крае полагаются миллионные компенсации
На Гражданском форуме в Комсомольске сократили дистанцию между обществом и властью
Нечто, похожее на снаряд, взорвалось перед лицом газосварщика на Камчатке
Сергей Фургал поздравил жительниц Хабаровского края с 8 Марта
Нефтяников в Хабаровском крае просят продавать топливо без посредников
За бесплатную учебу абитуриенту в Хабаровске предложили заплатить
Маникюрный набор с наркотиком довел комсомольчан до тюрьмы
Штраф чуть не поставил крест на загранкомандировке военного из Хабаровского края
В рекламный уличный беспредел вмешались хабаровские волонтеры
С 8 марта таможенники в ЕАО перестанут пропускать пассажиров и транспорт
Погода в Хабаровске на 7 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
В Хабаровском крае назвали имя «Женщины года»
Золотоносную «Полянку» запустят в Хабаровском крае
Сахалинец добровольно-принудительно заплатил налоговый долг, спасая айфон
В Хабаровске сняли карантин по гриппу и ОРВИ
Юбилейная «Студенческая весна» пройдет в Хабаровске
Охотники в Хабаровском крае выяснили, кто из них «Мэргэн»
Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника
В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»
Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае