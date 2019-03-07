Комсомольчанам предлагают открыто рассказать о проблемах общественного транспорта

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-07T09:24:06+03:00

Внести предложение или оставить жалобу можно будет 12 марта во время «горячей линии»

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Власти Комсомольска-на-Амуре хотят от горожан услышать о проблемах общественного транспорта. Специально для этого решили провести телефонную «горячую линию», во время которой каждый желающий сможет оставить свое предложение или высказать свое недовольство работой автобусов и маршруток.

- Звонки от горожан будут принимать только один день - 12 марта с 14:00 до 17:00 по телефону 8(4217) 52-29-04. Сначала информацию от комсомольчан получат, а позже проанализируют и структурируют специалисты отдела транспорта и связи, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города просят поделиться своими мнениями и предложениями, а также рассказать, что сейчас не устраивает в работе общественного транспорта. Полученная от самих комсомольчан информация поможет сделать городскую среду более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU