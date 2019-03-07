Огромный гастрономический фестиваль устроят летом в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-07T09:55:22+03:00

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В Краевой столице идет активная подготовка к двум фестивалям одновременно – «Мороженск» и «Наш выбор 27». В этом году оба мероприятия решили объединить в один гастрономический фестиваль. По предварительной информации, 8 июня лучшие шеф-повара края приготовят для жителей «Амурскую» уху, а 9 июня набережная превратится в город Мороженск. Как и в прошлом году, прилетит волшебник на вертолете и подарит детям мороженое.

- Уху будут готовить на площадке перед универсальным спортивным комплексом. Организаторы собираются побить рекорд прошлых лет и приготовить более 20 тысяч порций супа. По оценкам устроителей, масштабное событие объединит порядка 200 тысяч человек. К слову, выставка-ярмарка «Наш-выбор 27» попала в ТОП-200 лучших событийных проектов страны и получила статус «Национальное событие 2019», - прокомментировали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

ИСТОЧНИК KP.RU