В Хабаровском крае хотят покупать одежду, сшитую в регионе

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-07T09:55:02+03:00

Спрос на продукцию есть, а вот с предложением пока худо

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В Хабаровском крае растет спрос на мужскую, женскую и детскую одежду, которую производят в регионе. Однако он пока значительно превышает предложение. Сегодня в легкой промышленности региона задействованы 80 предприятий малого и среднего бизнеса, однако этого потенциала не достаточно, чтобы добиться достаточного снабжения населения продукцией.

- В 2018 года объем отгруженных товаров составил больше 530 миллионов рублей, это 107 процентов к 2017 году. В ассортименте представлены носочно-чулочные, трикотажные изделия, постельное белье, специальная одежда и школьная форма. Чтобы масштабировать легкую промышленность, необходимо комплексно решать вопросы развития отрасли. Среди ныне существующих проблем недостаточный уровень загрузки производственных мощностей, сложности в привлечении новых заказов и нехватка квалифицированных кадров. В крае намерены разработать концепцию развития отрасли с учетом указанных выше замечаний, - рассказали в министерстве промышленности и транспорта края.

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ИСТОЧНИК KP.RU