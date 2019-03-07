В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-07T08:23:20+03:00

Политика уличили в неполном предоставлении сведений об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд

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В Хабаровске штраф выписали Анастасии Саламахе, бывшему кандидату на пост губернатора края от коммунистической партии. Согласно постановлению мировых судей женщину признали виновной в административном правонарушении.

- По предварительной информации, политик предоставила неполные сведения об источниках и суммах средств, перечисленных в избирательный фонд. Также женщина не отчиталась о затратах и деньгах, которые задействовали для финансирования избирательной кампании, но не перечислили в избирательный фонд кандидата на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году, - прокомментировали в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

На данный момент известно, что по решению суда Анастасия Саламаха должна заплатить штраф в сумме 20 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году на пост губернатора Хабаровского края претендовали действующий на тот момент глава региона Вячеслав Шпорт в качестве самовыдвиженца, Сергей Фургал от партии ЛДПР, Игорь Глухов от «СР», Андрей Петров от «Зеленых» и Анастасия Саламаха от КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU