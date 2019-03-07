2019-03-07T08:23:20+03:00
Общество

В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы

Политика уличили в неполном предоставлении сведений об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторыВ Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске штраф выписали Анастасии Саламахе, бывшему кандидату на пост губернатора края от коммунистической партии. Согласно постановлению мировых судей женщину признали виновной в административном правонарушении.

- По предварительной информации, политик предоставила неполные сведения об источниках и суммах средств, перечисленных в избирательный фонд. Также женщина не отчиталась о затратах и деньгах, которые задействовали для финансирования избирательной кампании, но не перечислили в избирательный фонд кандидата на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году, - прокомментировали в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

На данный момент известно, что по решению суда Анастасия Саламаха должна заплатить штраф в сумме 20 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году на пост губернатора Хабаровского края претендовали действующий на тот момент глава региона Вячеслав Шпорт в качестве самовыдвиженца, Сергей Фургал от партии ЛДПР, Игорь Глухов от «СР», Андрей Петров от «Зеленых» и Анастасия Саламаха от КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы
Самым экономным собственникам в Хабаровском крае полагаются миллионные компенсации
На Гражданском форуме в Комсомольске сократили дистанцию между обществом и властью
Нечто, похожее на снаряд, взорвалось перед лицом газосварщика на Камчатке
Сергей Фургал поздравил жительниц Хабаровского края с 8 Марта
Нефтяников в Хабаровском крае просят продавать топливо без посредников
За бесплатную учебу абитуриенту в Хабаровске предложили заплатить
Маникюрный набор с наркотиком довел комсомольчан до тюрьмы
Штраф чуть не поставил крест на загранкомандировке военного из Хабаровского края
В рекламный уличный беспредел вмешались хабаровские волонтеры
С 8 марта таможенники в ЕАО перестанут пропускать пассажиров и транспорт
Погода в Хабаровске на 7 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
В Хабаровском крае назвали имя «Женщины года»
Золотоносную «Полянку» запустят в Хабаровском крае
Сахалинец добровольно-принудительно заплатил налоговый долг, спасая айфон
В Хабаровске сняли карантин по гриппу и ОРВИ
Юбилейная «Студенческая весна» пройдет в Хабаровске
Охотники в Хабаровском крае выяснили, кто из них «Мэргэн»
Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника
В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»
Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае