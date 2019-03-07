2019-03-07T12:04:30+03:00
Общество

В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на Комшоссе

Временные неудобства связаны с реконструкцией автодороги
Ольга КИВА
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В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на КомшоссеВ Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на КомшоссеФото: Артем КИЛЬКИН
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На следующей неделе, с 11 марта, в городе Юности ограничат движение на Комшоссе от пересечения с улицей Школьной до пересечения с проспектом Победы. Это вынужденная мера в связи с реконструкцией участка дороги. Откроют трассу для проезда ориентировочно 24 мая.

- Автомобилистам рекомендуют немного скорректировать маршрут и объезжать по переулку Дворцовому и улице Ленинградской. Водителям крупногабаритного транспорта советуют ездить по улице Лазо. Горожанам поясняют, что во время ремонтных работ на Комшоссе автобусы маршрута № 32 будут двигаться от остановки «поселок Парковый» по проспекту Победы с объездом закрытого участка улицы по переулку Дворцовому до остановки «улица Ленинградская», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города просят с понимание отнестись к ситуации и учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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