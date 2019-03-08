2019-03-08T12:10:51+03:00
Общество

Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 75 лет совместной жизни

В честь такого события супругам Страховым вручили медаль «За супружеское долголетие»
Ольга КИВА
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Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 75 лет совместной жизни ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского краяСвадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 75 лет совместной жизни ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края
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В Хабаровске прошла торжественная церемония награждения свадебных юбиляров. Так называют супружеские пары, которые прожили вместе минимум 50 лет. Таких семей в краевой столице насчитали всего пять, лидируют по количеству прожитых совместно лет супруги Арсентий и Мария Страховы. Их законный брак длится уже 76-й год.

- Свадебных юбиляров наградили медалью «За супружеское долголетие». Награду учредили в прошлом году в честь 100-летия со дня образования органов ЗАГС России. Нагрудный знак также получили семьи братьев Виталия и Георгия Антоненко, которые сочетались браками в один день. Их двойной праздник состоялся в декабре 1963 года в отделе ЗАГС Индустриального района Хабаровска, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, ранее медали вручили семье Панковых из Корфовского городского поселения отметила, супругам Дворниковым и Зеленковским и Шляпниковым из Николаевского района, а также семье Черновых из Амурска и семье Востриковых из села Вознесенское Амурского района. Награду вручают тем парам, которые не только имеют солидный стаж в семейной жизни, но и на протяжении последних 10 лет живут в регионе, а их брак заключен в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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