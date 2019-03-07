Из-за найденных останков тигра сельчанин в Хабаровском крае «попал» на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-07T09:22:08+03:00

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В Хабаровском крае осудили сельчанина, который нашел в лесу три мешка останков амурского тигра. Вина мужчины в том, что он не сообщил о находке в полицию, зато решил обогатиться на продаже костей и шкуры.

- В суде удалось доказать, что житель поселка Мухен действительно случайно наткнулся на дериваты в лесу. Потом он быстро погрузил их в багажник своего авто и отвез домой. Позже у него родилась идея, что останки можно выгодно продать и тем самым улучшить свое финансовое положение, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Покупателя мужчина искал через приятеля, а тот, в свою очередь, обратился к полицейским. Тогда правоохранители разработали небольшую спецоперацию. На сделку пришли оперативники, они заплатили 650 тысяч рублей сельчанину и получили товар. После этого мужчину задержали.

Осудили нарушителя за хранение и продажу частей особо ценного дикого животного. Уголовной ответственности сельчанину удалось избежать, зато его обязали заплатить штраф в 150 тысяч рублей. Если он не рассчитается с государством, уголовное преследование возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU