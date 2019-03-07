Капитана на Камчатке осудят за смерть матроса

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-07T11:52:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На Камчатке ждет суда капитан рыболовецкого траулера, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. В данном случае следствие полагает, что подсудимый виноват в гибели матроса. Предварительно известно, что он приказал подчиненному спуститься в воду и освободить винт судна, на который намоталась рыболовная снасть.

- Как выяснилось, у матроса не было необходимых навыков работы и опыта спуска под воду. К тому же обвиняемый не обеспечил матроса исправным водолазным снаряжением, не организовал использование страхующих приспособлений при погружении под воду, не привлек для проведения работ обеспечивающего и страхующего водолазов. В результате матрос спустился под воду, но обратно уже не вынырнул. Его бездыханное тело отнесло течением в море,- рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК РФ.

Расследование этого уголовного дела закончилось. Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU