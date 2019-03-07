Хабаровский «Учитель года» любит работать с детьми младших классов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-07T11:20:20+03:00

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В Хабаровске подвели итоги конкурса «Педагогический звездопад». Самых талантливых представителей образовательной отрасли в городе выбирали путем творческих конкурсов по восьми номинациям. Так, за звание «Лучший по профессии» соревновались классные руководители, воспитатели детских садов, педагоги-психологи, преподаватели ОБЖ. Всего в конкурсе поучаствовали 127 педагогов.

- Победителями и лауреатами стали 24 человека, которых наградили дипломами и денежными призами. «Учителем года» в Хабаровске признали педагога младших классов школы №68 Надежду Дятлову, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что победители конкурса «Педагогический звездопад» примут участие в краевом соревновании «Учитель года». Тем, кто победит в этой непростой борьбе, посчастливится представлять регион на всероссийском первенстве, где соберутся лучшие педагоги страны.

ИСТОЧНИК KP.RU