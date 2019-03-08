Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +6+8.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +6+8.
В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +7+9.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем +1+3.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем +1+3.
В Чегдомыне возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем 0-2.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -1-3.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.
ИСТОЧНИК KP.RU