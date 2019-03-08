2019-03-08T03:04:12+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков

В крае с каждым днем все больше ощущается весна, которая в этом году очень ранняя и теплая
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +6+8.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +6+8.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +7+9.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем +1+3.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем +1+3.

В Чегдомыне возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем 0-2.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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