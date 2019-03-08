СЕГОДНЯ 04:31 2019-03-08T04:31:22+03:00

Сегодня в Хабаровске «СКА-Нефтяник» проведет второй четвертьфинальный матч с кемеровским «Кузбассом» Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Если армейцы и в этот раз одержат победу, то выйдут в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

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В этом году игры плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом идут по новым правилам: до двух побед в серии. То есть если команда побеждает два раза подряд она из четвертьфинала проходит в полуфинал, если же во втором матче проигрывает, то проводится еще одна схватка которая выявит полуфиналиста.

Первую игру полуфинальной серии «СКА-Нефтяник» провел в Кемерово, где в жесточайшей борьбе буквально вырвал первую победу у «Кузбасса». Счет встречи говорит сам за себя: 4:6. Только во втором тайме армейцам удалось сломить натиск кемеровчан, но матч держал в напряжении до последних секунд схватки.

Сегодня на льду арены «Ерофей» состоится ответная встреча, в которой решиться – пройдут ли армейцы «неудобного» соперника, или будут играть в третий раз.

- «Кузбасс» является одной из наиболее агрессивных команд Суперлиги. Правда, обладая хорошей линией нападения (5-й результат по количеству забитых мячей в лиге), и делая ставку на атакующую игру, кемеровчане зачастую не лучшим образом действуют при защите собственных ворот. Плюс, хоккеисты «Кузбасса» излишне подвержены настроению. По этой причине команда частенько теряла очки в матчах против не самых сильных соперников, - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Так же сегодня ответные четвертьфинальные матчи сыграют «Байкал-Энергия» - «Водник» и «Динамо» - «Динамо-Казань».

ИСТОЧНИК KP.RU