2019-03-08T07:32:42+03:00
Спорт

Нападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матча

Александр Радченко пропустит игры с «Лучом» и «Томью»
Борис КОКУРИН
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Нападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матчаНападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матчаФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Красная карточка, полученная нападающим «СКА-Хабаровск» Александром Радченко во время игры с «Чертаново» обернется для него дисквалификацией на два матча первенства ФНЛ. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, собравшийся накануне в Доме футбола на Таганке.

- Комитетом РФС, были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 25-го тура первенства ФНЛ, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Нападающий ФК «СКА-Хабаровск» Александр Радченко и форвард «Чертаново» Дмитрий Цыпченко, удаленные на 85-й минуте матча в Хабаровске за агрессивное поведение, дисквалифицированы на два ближайших матча.

Напомним, что недавняя игра с москвичами сложилась для хабаровчан не самым лучшим образом. Армейцы сумели забить первый гол, а затем только пропускали от молодой, но агрессивной и очень амбициозной команды.

Итог матча 1:3. После обидного поражения в интернете появилась информация об отставке главного тренера «СКА-Хабаровск» если он не наберет в ближайших играх 4 очка, но руководство клуба эти слухи опровергло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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