СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-08T05:59:44+03:00

Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Запрос в Главное управление МЧС России от территориального центра медицины катастроф поступил вечером накануне 8 марта. Врачи просили помочь с экстренной эвакуацией пациентки из села Удское Тугуро-Чумиканского района. На месте оказать ей помощь не получалось – не хватало необходимого оборудования.

В семь часов вечера экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России, взяв на борт бригаду медиков вылетел на север Хабаровского края. Полет в оба конца занял почти десять часов.

- Около 5 часов утра 8 марта воздушное судно совершило посадку в Хабаровске. Автомобилем Скорой помощи женщина была доставлена в краевой перинатальный центр. За время полёта за её состоянием следили высококвалифицированные врачи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщили в ведомстве за время транспортировки женщина чувствовала себя нормально, ее жизнь и здоровье вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU