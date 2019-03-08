2019-03-08T05:59:44+03:00
Общество

Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в Хабаровск

Эвакуация была выполнена по жизненным показателям
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в ХабаровскБеременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Запрос в Главное управление МЧС России от территориального центра медицины катастроф поступил вечером накануне 8 марта. Врачи просили помочь с экстренной эвакуацией пациентки из села Удское Тугуро-Чумиканского района. На месте оказать ей помощь не получалось – не хватало необходимого оборудования.

В семь часов вечера экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России, взяв на борт бригаду медиков вылетел на север Хабаровского края. Полет в оба конца занял почти десять часов.

- Около 5 часов утра 8 марта воздушное судно совершило посадку в Хабаровске. Автомобилем Скорой помощи женщина была доставлена в краевой перинатальный центр. За время полёта за её состоянием следили высококвалифицированные врачи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщили в ведомстве за время транспортировки женщина чувствовала себя нормально, ее жизнь и здоровье вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня в Хабаровске «СКА-Нефтяник» проведет второй четвертьфинальный матч с кемеровским «Кузбассом»
Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на Комшоссе
Капитана на Камчатке осудят за смерть матроса
Хабаровский «Учитель года» любит работать с детьми младших классов
В Хабаровском крае хотят покупать одежду, сшитую в регионе
Огромный гастрономический фестиваль устроят летом в Хабаровске
Из-за найденных останков тигра сельчанин в Хабаровском крае «попал» на 150 тысяч рублей
Комсомольчанам предлагают открыто рассказать о проблемах общественного транспорта
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы