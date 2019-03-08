Когда замуж еще рано: на Камчатке спасатели освободили девушку от кольца

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-08T09:06:17+03:00

Если замуж еще рано: на Камчатке спасатели освободили девушку от кольца Фото: ДВРПСО МЧС России

Изменить размер текста: A A

Как палец 13 летней жительницы Камчатки пролез в украшение на несколько размеров меньше, чем она обычно носит удивлялись всем травмпунктом. Однако долго выяснять как же это произошло времени не было – у подростка распух и посинел палец, на ресницах дрожали слезы.

Врачи бились до последнего, но никакие методы, даже проверенная временем мыльная вода, не помогали. Надо было принимать решение – перетянутая кольцом конечность отекла и сильно болела. Тогда позвонили в камчатский филиал ДВРПСО.

- На вызов прибыла наша дежурная группа, осмотрев пострадавшую и посоветовавшись с врачами приняла решение резать. Колечко сняли при помощи кусачек, и посоветовали девушке впредь быть осторожнее с украшениями и не только, - прокомментировали в ведомстве.

Кольцо, кстати, вернули школьнице поздравив ее с Международным женским днем.

ИСТОЧНИК KP.RU