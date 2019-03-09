СЕГОДНЯ 03:04 2019-03-09T03:04:53+03:00

Погода в Хабаровске на 9 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снег Фото: Александра ШОПЕНКО

Как и прогнозировали синоптики, март отыгрывается за теплую зиму: сегодня почти во всем регионе усилится ветер, в некоторых районах обещают снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.

В Хабаровске небольшой снег. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +1+3.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

В Комсомольске-на-Амуре снег. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -1+1.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -1+1.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -3-5.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU