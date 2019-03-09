Цветы вместо жезлов: сотрудники ГИБДД поздравили хабаровских автоледи

СЕГОДНЯ 05:12 2019-03-09T05:12:17+03:00

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В краевой столице сотрудники Госавтоинспекции поздравили милых дам с Международным женским днем. В самом сердце Хабаровска - на площади имени Ленина - мужчины в форме вместо штрафов дарили представительницам прекрасной половины человечества цветы.

Как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, подобное поздравление для женщин каждый год является неожиданностью. Оно и понятно: вместо привычных требований предъявить документы дамы слышат комплименты, теплые поздравления и получают не квитки с выписанными штрафами, а приятные сюрпризы - сувениры и цветы, и пожелания удачи на дорогах.

- Невольными участницами теплой акции становились не только автоледи, но и женщины-пешеходы. Дамы давали обратную связь в виде пожеланий и предложений по улучшению ситуации на дорогах, - отметили в ведомстве.

Кстати, цель акции «Цветы для автоледи» - не только оригинально поздравить женщин за рулем, но и привлечь внимание к проблеме травматизма на дорогах. В связи с этим, полицейские не упустили возможность напомнить автолюбительницам о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU