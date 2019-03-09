Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 8 марта: хабаровчане досрочно вышли в полуфинал
Хабаровский «СКА-Нефтяник» сделал подарок болельщикам в честь Международного женского дня. В одной четвертой финала «армейцы» во второй раз одержали победу над кемеровским «Кузбассом» и досрочно вышли в полуфинал.
Встречи хабаровского «СКА-Нефтяника» и «Кузбасса» традиционно носят напряженный характер - сибиряки ожесточенно сопротивляются натиску дальневосточников. В этот раз спортсмены из Кемерово снова показали агрессивный хоккей и открыти счет уже на пятой минуте. Сравняться хозяева льда, как сообщает пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник», смогли только двадцать минут спустя, а на сорок второй минуте - выйти вперед.
Во втором тайме хабаровчане вошли в обычный темп игры, забрасывая мячи в ворота соперника один за одним. Третий гол сибирякам - автор Алан Джусоев, четвертый гол - Павел Рязанцев, пятый - вновь Джусоев и шестой - Артем Бондаренко.
Финальная сирена и победа за «армейцами» - 6:1. Соперник «СКА-Нефтяника» определится в сегодняшней встрече между иркутской «Байкал-Энергия» и «Водником» из Архангельска.
ИСТОЧНИК KP.RU