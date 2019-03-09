2019-03-09T08:59:12+03:00
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту

Перловый шлейф распространился в сторону Кроноцкого залива
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту. Фото: Д. Мельников, ИВС ДВО РАН, КВЕРТВулкан на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту. Фото: Д. Мельников, ИВС ДВО РАН, КВЕРТ
Изменить размер текста:

Вулкан Карымский (Елизовский район) на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепела. Ветер погнал перловый шлейф, который уже распространился на 31 километр, на северо-восток в сторону Кроноцкого залива.

Вулкану Карымскому присвоен предпоследний код авиационной опасности - оранжевый. Это означает, что исполин в любое время может выбросить столб пепла до десяти-пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность вулкана опасна для международных и местных авиалиний.

- Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Карымский. Им настойчиво рекомендовано не водить тургруппы на маршруты, пролегающие поблизости от исполина, - сообщает пресс-служба главка МЧС России по Камчатскому краю.

Вулкан Карымский находится в 125 километрах от столицы полуострова - Петропавловска-Камчатского. Исполин проявляет постоянную активность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей
Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 8 марта: хабаровчане досрочно вышли в полуфинал
Цветы вместо жезлов: сотрудники ГИБДД поздравили хабаровских автоледи
Погода в Хабаровске на 9 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снег
Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 75 лет совместной жизни
Когда замуж еще рано: на Камчатке спасатели освободили девушку от кольца
Нападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матча
Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в Хабаровск
Сегодня в Хабаровске «СКА-Нефтяник» проведет второй четвертьфинальный матч с кемеровским «Кузбассом»
Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на Комшоссе
Капитана на Камчатке осудят за смерть матроса
Хабаровский «Учитель года» любит работать с детьми младших классов
В Хабаровском крае хотят покупать одежду, сшитую в регионе
Огромный гастрономический фестиваль устроят летом в Хабаровске
Из-за найденных останков тигра сельчанин в Хабаровском крае «попал» на 150 тысяч рублей
Комсомольчанам предлагают открыто рассказать о проблемах общественного транспорта
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы