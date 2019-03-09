Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту
Вулкан Карымский (Елизовский район) на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепела. Ветер погнал перловый шлейф, который уже распространился на 31 километр, на северо-восток в сторону Кроноцкого залива.
Вулкану Карымскому присвоен предпоследний код авиационной опасности - оранжевый. Это означает, что исполин в любое время может выбросить столб пепла до десяти-пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность вулкана опасна для международных и местных авиалиний.
- Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Карымский. Им настойчиво рекомендовано не водить тургруппы на маршруты, пролегающие поблизости от исполина, - сообщает пресс-служба главка МЧС России по Камчатскому краю.
Вулкан Карымский находится в 125 километрах от столицы полуострова - Петропавловска-Камчатского. Исполин проявляет постоянную активность.
ИСТОЧНИК KP.RU