Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-09T08:59:12+03:00

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту. Фото: Д. Мельников, ИВС ДВО РАН, КВЕРТ

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Вулкан Карымский (Елизовский район) на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепела. Ветер погнал перловый шлейф, который уже распространился на 31 километр, на северо-восток в сторону Кроноцкого залива.

Вулкану Карымскому присвоен предпоследний код авиационной опасности - оранжевый. Это означает, что исполин в любое время может выбросить столб пепла до десяти-пятнадцати километров над уровнем моря. Такая деятельность вулкана опасна для международных и местных авиалиний.

- Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Карымский. Им настойчиво рекомендовано не водить тургруппы на маршруты, пролегающие поблизости от исполина, - сообщает пресс-служба главка МЧС России по Камчатскому краю.

Вулкан Карымский находится в 125 километрах от столицы полуострова - Петропавловска-Камчатского. Исполин проявляет постоянную активность.

ИСТОЧНИК KP.RU