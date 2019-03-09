2019-03-09T10:48:57+03:00
Происшествия

Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей

Сигнализации в автомобилях мужчина отключал с помощью специального сканера
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Житель Хабаровска «науганял» машин на 1,3 миллиона рублейЖитель Хабаровска «науганял» машин на 1,3 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские Хабаровска получили наводку на 30-летнего мужчину, который, по их сведениям, мог быть причастен к серии краж автомобилей. Информация подтвердилась, подозреваемый признался в трех эпизодах хищения иномарок.

Один из них произошел в сентябре 2017 года. Владелец на ночь припарковал свой внедорожник у дома по улице Яшина и отправился отдыхать. Авто приметил угонщик, подобрался к нему, разблокировал сигнализации при помощи спецустройства и был таков. Владелец оценил ущерб в 550 тысяч рублей.

- Угнанный внедорожник 30-летний житель Хабаровска 1,5 года хранил на заброшенном складе в Железнодорожной районе. Автомобиль обнаружен и возвращен владельцу, - отметили в пресс-службе главка МВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина совершил еще как минимум два аналогичных угона иномарок. Общая стоимость авто - 410 тысяч рублей. В ходе обысков в квартире угонщика были найдены инструменты, с помощью которых он взламывал замки зажигания.

Кстати, злоумышленник оказался с криминальным прошлым - раньше он был фигурантом уголовных дел за кражи машин, вымогательства и отбывал наказание в тюрьме.

Задержанный сознался в содеянном, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража» и направлено в суд. Максимальное наказание - до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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