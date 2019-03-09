СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-09T12:04:21+03:00

Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Старшего следователя следственного отделения ОМВД России по Анивскому городскому округу обвиняют в получении взятки. Страж правопорядка за 100 тысяч рублей попытался помочь преступнику избежать справедливого наказания, но был арестован.

В книге учета преступлений анивской полиции 31 июля прошлого года была зарегистрирован рапорт. В нем говорилось, что 28-летний житель села Троицкое подозревается в причинении тяжких телесных повреждений односельчанину. Статья - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимально наказание - до 12 лет тюрьмы.

Стандартная проверка документов, поиск по базе и вуаля - подозреваемый оказался ранее судим. Следователь решил пойти на встречу парню и предложил за 100 тысяч рублей переквалифицировать его действия, чтобы они «тянули» на более статью с более мягким наказанием. Попасть за решетку на 12 лет молодой человек не хотел и согласился.

- с 4 по 25 августа 2018 года парень передал следователю взятку общей суммой 100 тысяч рублей. Полицейский был задержан, уголовное дело направлено в суд, - отметили в пресс-службе СКР по Сахалинской области.

Максимальное наказание, которое грозит горе-следователю - от трех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU