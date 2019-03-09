2019-03-09T12:04:21+03:00
Происшествия

Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей

Правоохранитель предлагал переквалифицировать статью на более мягкую
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублейПолицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Старшего следователя следственного отделения ОМВД России по Анивскому городскому округу обвиняют в получении взятки. Страж правопорядка за 100 тысяч рублей попытался помочь преступнику избежать справедливого наказания, но был арестован.

В книге учета преступлений анивской полиции 31 июля прошлого года была зарегистрирован рапорт. В нем говорилось, что 28-летний житель села Троицкое подозревается в причинении тяжких телесных повреждений односельчанину. Статья - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимально наказание - до 12 лет тюрьмы.

Стандартная проверка документов, поиск по базе и вуаля - подозреваемый оказался ранее судим. Следователь решил пойти на встречу парню и предложил за 100 тысяч рублей переквалифицировать его действия, чтобы они «тянули» на более статью с более мягким наказанием. Попасть за решетку на 12 лет молодой человек не хотел и согласился.

- с 4 по 25 августа 2018 года парень передал следователю взятку общей суммой 100 тысяч рублей. Полицейский был задержан, уголовное дело направлено в суд, - отметили в пресс-службе СКР по Сахалинской области.

Максимальное наказание, которое грозит горе-следователю - от трех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 8 марта: хабаровчане досрочно вышли в полуфинал
Цветы вместо жезлов: сотрудники ГИБДД поздравили хабаровских автоледи
Погода в Хабаровске на 9 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снег
Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 75 лет совместной жизни
Когда замуж еще рано: на Камчатке спасатели освободили девушку от кольца
Нападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матча
Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в Хабаровск
Сегодня в Хабаровске «СКА-Нефтяник» проведет второй четвертьфинальный матч с кемеровским «Кузбассом»
Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на Комшоссе
Капитана на Камчатке осудят за смерть матроса
Хабаровский «Учитель года» любит работать с детьми младших классов
В Хабаровском крае хотят покупать одежду, сшитую в регионе
Огромный гастрономический фестиваль устроят летом в Хабаровске
Из-за найденных останков тигра сельчанин в Хабаровском крае «попал» на 150 тысяч рублей
Комсомольчанам предлагают открыто рассказать о проблемах общественного транспорта
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы