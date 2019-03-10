2019-03-10T02:50:25+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадков

Столбик термометра будет выше нуля на юге края и в столице ЕАО
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадковФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +6+8.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.

В Бикине без осадков. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +6+8.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем +1+3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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