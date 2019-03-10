Металлист-уголовник беспардонно похозяйничал на даче приятеля под Хабаровском

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-10T09:09:47+03:00

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Жительница Хабаровска приехала на свою дачу с вело Нагорное и расстроилась. Женщина огорчилась, что некто похозяйничал на участке в ее отсутствие и вынес с территории металлическую емкость. Землевладелица решила, что найти и наказать вора нужно, во что бы то ни стало, и пошла в полицию.

- Оперативники отработали заявление потерпевшей и вскоре вышли на предполагаемого вора. Под подозрением оказался 23-летний приятель сына заявительницы. Молодой человек нигде не работает и, несмотря на свой возраст, уже имеет судимости, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант пояснил, что на дачном участке он раньше уже был, когда приезжал вместе с сыном потерпевшей. Тогда же и присмотрел емкость, а позже вернулся, чтобы забрать имущество и сдать его в пункт приема металлолома.

Емкость полицейские успели изъять у скупщиков, имущество вернули законной владелице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU