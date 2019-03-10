2019-03-10T05:55:32+03:00
Спорт

Владимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победой

В состязаниях по спортивному ориентированию на Зимней Универсиаде Сергей Горланов взял два «золота» и одну бронзу
Ольга КИВА
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Владимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победойВладимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победойФото: Правительство Хабаровского края
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Сергея Горланова из Хабаровского края поздравил с победой на Зимней Универсиаде президент России Владимир Путин. Спортсмен выступает на масштабных соревнованиях в составе национальной команды. На данный момент на счету Сергея «золото», которое он завоевал вместе с партнером по национальной команде Мариной Вяткиной в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании. Ранее спортсмен взял «золото» в гонке преследования и «бронзу» в спринте.

- Поздравляю вас с убедительной победой на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Проявив решительность и упорство, вы добились поставленной цели, подтвердили свои высокие позиции в спортивном ориентировании на лыжах, - говорится в телеграмме президента России Владимира Путина.

В состязаниях по спортивному ориентированию на Зимней Универсиаде Сергей Горланов взял два «золота» и одну бронзу Фото: Правительство Хабаровского края

В состязаниях по спортивному ориентированию на Зимней Универсиаде Сергей Горланов взял два «золота» и одну бронзуФото: Правительство Хабаровского края

Отметим, что соревнования по спортивному ориентированию впервые включили в программу Зимней Универсиады. Сам Сергей Горланов выражает благодарность своим тренерам - Елене и Алексею Митяковым. Как рассказал спортсмен, с детства Алексей Яковлевич поставил ему хорошую техническую базу, а Елена Александровна помогла дорасти до взрослого спорта.

Напомним, Зимняя Универсиада проходит в Красноярске и закончится 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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