Экс-министр юстиции бесплатно консультирует хабаровчан в храме

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-10T12:54:54+03:00

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В хабаровском храме святой преподобномученицы Елизаветы проводят бесплатные юридические консультации. На вопросы горожан отвечает экс-глава министерства юстиции Хабаровского края Ирина Шашкова. За помощью к специалисту такого уровня обратились уже 30 человек. Среди вопросов, которые граждане хотят решить, встречаются самые разные. Среди них те, что касаются недвижимости, компенсаций и пенсий.

Как пояснила экс-министр Ирина Шашкова, помогать людям собиралась давно, но не могла из-за большого объема основной работы. Как только вышла на пенсию, сразу взялась за дело. С ее слов, когда отдаешь что-то людям безвозмездно, меняется и внутренне состояние - в душе наступает мир.

Прием горожан Ирина Шашкова ведет каждое воскресенье в приходском доме Елизаветинского храма по адресу: улица Воронежская, 49 А. Часы работы с 12 до 14 часов. Желающим нужно предварительно записаться в иконной лавке храма по телефону (4212) 919-127, - сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU