В Хабаровском крае блокировали сайты с инструкциями по изготовлению варварских орудий охоты

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-10T12:13:12+03:00

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Природоохранная прокуратура в Хабаровском крае добилась через суд ограничения доступа к сайтам с незаконной информацией. На интернет-ресурсах нашли фактически инструкции по изготовлению варварских орудий охоты. Так, желающие по подсказкам могли самостоятельно смастерить, например, крючки, ловчие ямы с кольями или арбалеты-самострелы.

- По закону использование таких орудий охоты запрещено. Тем не менее владельцы сайтов размещали информацию о том, как их изготовить, не задумываясь, что из-за этого может наступить административная и уголовная ответственность, - прокомментировали в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой.

По предварительной информации, во время проверки обнаружили шесть сайтов, на которых была размещена о способах изготовления и применения орудий охоты. Природоохранный прокурор направил в суд административные иски о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России и блокировке интернет-страниц. Требования заявителя были удовлетворены. Решения суда уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU