2019-03-10T06:10:08+03:00
Общество

Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движения

Ограничение сохраняется на участке Лидога-Ванино
Ольга КИВА
Поделиться:
Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движенияТрассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движенияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Снегопад и сильный ветер в минувшие сутки, 9 марта, стали причиной введенного запрета на движение автобусов по трассе Хабаровск-Лидога-Ванино. По последним данным, сегодня, 10 марта, восстановлено движение пассажирского транспорта по трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. При этом, как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ограничения сохраняются для автобусов на автодороге Лидога-Ванино. На этом участке образовался гололед.

К автолюбителям в регионе обращаются с просьбой, быть особенно острожными при движении по гололеду, сократить интенсивность разгонов, торможений и поворотов. Водителям настоятельно не рекомендуют делать резких маневров на льду, а также соблюдать дистанцию между машинами.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победой
На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино ограничили движение автобусов
Погода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадков
Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей
Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на три километра в высоту
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 8 марта: хабаровчане досрочно вышли в полуфинал
Цветы вместо жезлов: сотрудники ГИБДД поздравили хабаровских автоледи
Погода в Хабаровске на 9 марта 2019 года: днем до +3 градусов, небольшой снег
Свадебные юбиляры в Хабаровском крае отпраздновали 75 лет совместной жизни
Когда замуж еще рано: на Камчатке спасатели освободили девушку от кольца
Нападающий «СКА-Хабаровск» будет дисквалифицирован на два матча
Беременную женщину доставили вертолетом из Тугуро-Чумиканского района в Хабаровск
Сегодня в Хабаровске «СКА-Нефтяник» проведет второй четвертьфинальный матч с кемеровским «Кузбассом»
Погода в Хабаровске на 8 марта 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
В Комсомольске с 11 марта ограничат автодвижение на Комшоссе
Капитана на Камчатке осудят за смерть матроса
Хабаровский «Учитель года» любит работать с детьми младших классов
В Хабаровском крае хотят покупать одежду, сшитую в регионе
Огромный гастрономический фестиваль устроят летом в Хабаровске
Из-за найденных останков тигра сельчанин в Хабаровском крае «попал» на 150 тысяч рублей
Комсомольчанам предлагают открыто рассказать о проблемах общественного транспорта
В Хабаровском крае оштрафовали прокоммунистического экс-кандидата в губернаторы
В Хабаровском крае выяснили, в каких районах проще вести бизнес
В поселке Хабаровского края нашли опасные и запрещенные боеприпасы