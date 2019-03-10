Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движения

СЕГОДНЯ 06:09 2019-03-10T06:10:08+03:00

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Снегопад и сильный ветер в минувшие сутки, 9 марта, стали причиной введенного запрета на движение автобусов по трассе Хабаровск-Лидога-Ванино. По последним данным, сегодня, 10 марта, восстановлено движение пассажирского транспорта по трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. При этом, как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ограничения сохраняются для автобусов на автодороге Лидога-Ванино. На этом участке образовался гололед.

К автолюбителям в регионе обращаются с просьбой, быть особенно острожными при движении по гололеду, сократить интенсивность разгонов, торможений и поворотов. Водителям настоятельно не рекомендуют делать резких маневров на льду, а также соблюдать дистанцию между машинами.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU