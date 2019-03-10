СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-10T07:50:45+03:00

В пламени оказался цех для сушки древесины в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Огнеборцы в краевой столице сегодня утром, 10 марта, отправились усмирять огненную стихию, разыгравшуюся на складе пиломатериалов. Происшествие случилось в цехе для сушки древесины, расположенном на улице Зеленой.

- Прибывшие пожарные увидели, что горит крыша одноэтажного кирпичного помещения цеха. Огонь в любую минуту мог перекинуться на другие площади склада. Чтобы этого не допустить огнеборцы оперативно провели разведку задымленных помещений, нашли очаг возгорания и ликвидировали пламя на площади 350 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, из людей никто в происшествии не пострадал. Всего в тушении задействовали 41 человек и 11 единиц техники. Сотрудники Государственного пожарного надзора проводят проверку инцидента, выясняют причины и устанавливают виновного в возгорании.

ИСТОЧНИК KP.RU