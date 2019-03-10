Умер Александр Першин – звезда хабаровского хоккея с мячом

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-10T11:03:19+03:00

5 марта Александр Алексеевич отметил 66-летие, а через пять дней его не стало

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В воскресенье, 10 марта, скоропостижно скончался Александр Алексеевич Першин. Он был одним из ярких в истории «СКА-Нефтяник» игроком, звездой хабаровского хоккея с мячом. Его жизнь оборвалась на 67-м году жизни. 5 марта Александр Алексеевич отметил свой день рождения, через пять дней его не стало.

- Александр Першин родился в Сибири, но большую часть жизни провел на Дальнем Востоке, куда сначала прибыл проходить военную службу. Он выступал за армейскую команду в течение 19 лет, стал одним из самых титулованных и популярных игроков в истории команды, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Коллеги-спортсмены отмечают, что Александр Алексеевич умел отлично организовать командную игру и выделялся нестандартными ходами при развитии и завершении атак, способностью к нестандартным маневрам. Именно таким он останется в памяти игроков, тренеров и административного состава клуба.

Для справки: Александр Алексеевич Першин стал обладателем Кубка СССР в 1988 году, серебряным призером чемпионатов СССР 1982, 1986, 1989 годов, бронзовым призером чемпионатов СССР 1979, 1981, 1984, 1985, 1988 годов.

Завоевал титул чемпиона мира в 1977 и 1979 годах, взял «серебро» на чемпионатах мира 1981, 1983 годов. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 1972 года. 11 раз, начиная с 1977, года входил в список лучших игроков страны. В 2001 году его включили в символическую сборную хабаровского СКА всех времен. В 2013 году Александра Алексеевича включили в «Зал Славы» армейской команды Хабаровска.

О времени и месте прощания с Александром Першиным сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU