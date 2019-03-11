Организации инвалидов в ЕАО освободили от уплаты транспортного налога

СЕГОДНЯ 03:18 2019-03-11T04:40:44+03:00

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В ЕАО приняли поправки в областной закон о транспортном налоге. Согласно внесенным изменениям, общественные организации инвалидов освободили от уплаты транспортного налога. Парламентарии решились на такой шаг после обращения регионального Всероссийского общества инвалидов, в распоряжении которого находится автомобиль.

- На данный момент по закону предоставляется стопроцентная льгота по ставке транспортного налога для организаций инвалидов. Убытка такая корректировка областному бюджету не причинит, поэтому депутаты решили распространить действие закона на 2018 год, а не вводить его в 2019 году, как предлагали разработчики, - прокомментировала Любовь Павлова, председатель Заксобрания.

Отметим, что в Еврейской автономии несколько организаций инвалидов, но автомобилем пока владеет только одна. Таким обществам приходится экономить каждый рубль. Принятые поправки станут дополнительной мерой поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU