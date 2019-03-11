2019-03-11T04:40:44+03:00
Экономика

Организации инвалидов в ЕАО освободили от уплаты транспортного налога

Стопроцентная льгота распространяется и на 2018 год
Ольга КИВА
Поделиться:
Организации инвалидов в ЕАО освободили от уплаты транспортного налогаОрганизации инвалидов в ЕАО освободили от уплаты транспортного налогаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В ЕАО приняли поправки в областной закон о транспортном налоге. Согласно внесенным изменениям, общественные организации инвалидов освободили от уплаты транспортного налога. Парламентарии решились на такой шаг после обращения регионального Всероссийского общества инвалидов, в распоряжении которого находится автомобиль.

- На данный момент по закону предоставляется стопроцентная льгота по ставке транспортного налога для организаций инвалидов. Убытка такая корректировка областному бюджету не причинит, поэтому депутаты решили распространить действие закона на 2018 год, а не вводить его в 2019 году, как предлагали разработчики, - прокомментировала Любовь Павлова, председатель Заксобрания.

Отметим, что в Еврейской автономии несколько организаций инвалидов, но автомобилем пока владеет только одна. Таким обществам приходится экономить каждый рубль. Принятые поправки станут дополнительной мерой поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пес по кличке Храброе сердце нашел логово вора в Хабаровском крае
Домовладелец в ЕАО получил ожоги, пытаясь спасти жилье от пожара
На Камчатке ликвидируют коммерческий банк
Дети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол
Многодетную мать в Хабаровском крае отправили в тюрьму за долги по алиментам
Начинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублей
Администрацию Хабаровска заставили вселить инвалида в благоустроенную квартиру
В Хабаровске из опрокинувшейся машины достали мертвого водителя
Без холодной воды остался один дом на улице Иртышской в Хабаровске
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до четырех с половиной метров
Погода в Хабаровске на 11 марта 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
В Хабаровском крае блокировали сайты с инструкциями по изготовлению варварских орудий охоты
Умер Александр Першин – звезда хабаровского хоккея с мячом
Экс-министр юстиции бесплатно консультирует хабаровчан в храме
Металлист-уголовник беспардонно похозяйничал на даче приятеля под Хабаровском
В пламени оказался цех для сушки древесины в Хабаровске
Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движения
Владимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победой
На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино ограничили движение автобусов
Погода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадков
Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей
Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей