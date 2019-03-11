2019-03-11T04:35:20+03:00
Общество

В Хабаровске из опрокинувшейся машины достали мертвого водителя

Происшествие случилось в минувшие выходные, 9 марта
Ольга КИВА
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В Хабаровске из опрокинувшейся машины достали мертвого водителяВ Хабаровске из опрокинувшейся машины достали мертвого водителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На выходных в краевой столице случилось смертельное ДТП. По предварительной информации, машина Toyota Land Cruiser двигалась по Федоровскому шоссе и в районе дома №15 опрокинулась, выехав за пределы проезжей части. Одна из причин – водитель не справился с управлением. Дорожная авария случилась в 22:10.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, за рулем находился 32-летний мужчина. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Известно, что стаж вождения у него был 13 лет. Во время проверки правоохранители выяснят, почему опытный водитель не смог справиться с управлением.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными во время движения. Это поможет уберечь ваши жизни и жизни других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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