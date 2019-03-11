Начинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублей
В Хабаровском крае проведут несколько конкурсов на распределение грантов. В общей сложности в регионе планируют распределить финансовую поддержку среди малых хозяйств на сумму около 164 миллионов рублей.
- Из этих денег порядка 30 миллионов рублей получат владельцы молочных животноводческих ферм. Чтобы участвовать в этом конкурсе, кандидатам нужно подать заявку до 15 марта. Также отдельные конкурсы проведут среди начинающих и действующих фермеров – владельцев семейных животноводческих ферм. Сумма гранта для них составит от полутора до трех миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.
Отметим, что в прошлом году гранты по конкурсу получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Также в регионе профинансировали создание пяти животноводческих ферм. В целом с 2012 года крестьянско-фермерским хозяйствам выплатили порядка 507 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU