2019-03-11T06:39:29+03:00
Экономика

Начинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублей

Заявки на гранты принимают до 15 марта
Ольга КИВА
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Начинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублейНачинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае проведут несколько конкурсов на распределение грантов. В общей сложности в регионе планируют распределить финансовую поддержку среди малых хозяйств на сумму около 164 миллионов рублей.

- Из этих денег порядка 30 миллионов рублей получат владельцы молочных животноводческих ферм. Чтобы участвовать в этом конкурсе, кандидатам нужно подать заявку до 15 марта. Также отдельные конкурсы проведут среди начинающих и действующих фермеров – владельцев семейных животноводческих ферм. Сумма гранта для них составит от полутора до трех миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в прошлом году гранты по конкурсу получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Также в регионе профинансировали создание пяти животноводческих ферм. В целом с 2012 года крестьянско-фермерским хозяйствам выплатили порядка 507 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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