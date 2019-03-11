2019-03-11T07:22:47+03:00
Происшествия

Домовладелец в ЕАО получил ожоги, пытаясь спасти жилье от пожара

Мужчина успел вызвать пожарных и вовремя эвакуировался
Ольга КИВА
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Домовладелец в ЕАО получил ожоги, пытаясь спасти жилье от пожараДомовладелец в ЕАО получил ожоги, пытаясь спасти жилье от пожараФото: Артем КИЛЬКИН
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Пожарные расчеты минувшим вечером, 10 марта, отправились в поселок Волочаевка-1. Здесь горел деревянный жилой дом, хозяин которого с обожженными руками на улице дожидался подмоги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, погорелец проснулся ночью от запаха гари. Он увидел, что горит верхняя часть дома и бросился тушить пламя самостоятельно, однако мужчина понял, что сам не справится, и поспешил эвакуироваться из горящего помещения.

Прибывшие пожарные смогли ликвидировать очаг возгорания и усмирить огненную стихию. Пламя частично повредило чердачное помещение, потолочное перекрытие и кровлю дома. Из людей никто в происшествии не пострадал. По предварительной информации, одна из вероятных причин возгорания – это замыкание электропроводки. Сотрудники пожарной инспекции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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