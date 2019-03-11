В Хабаровском крае расскажут, как получить субсидию на оплату ЖКХ

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-11T08:19:47+03:00

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В Хабаровском крае максимально подробно расскажут о субсидиях, которые полагаются для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Желающие получить консультации смогут позвонить по телефону «горячей линии» и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Среди проблем, которые готовы помочь решить специалисты, оформление документов, размеры субсидии, ответы на вопрос о том, кто может рассчитывать на финансовую поддержку, когда можно воспользоваться данной мерой поддержки.

- Чтобы получить консультацию специалиста, нужно позвонить в центр социальной поддержки по месту жительства. Список телефонов опубликован на сайте. «Горячая линия» будет работать только один день – 22 марта, время - с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, - прокомментировали в краевом министерстве социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU