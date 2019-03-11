На Камчатке ликвидируют коммерческий банк

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-11T07:21:43+03:00

Лицензию на осуществление банковских операций у Камчаткомагропромбанк» уже отозвали

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На Камчатке на один банк стало меньше. Накануне стало известно о том, что у Коммерческого Агропромбанка отозвали лицензию на осуществление банковских операций.

- Кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов. Это и стало причиной решения о ликвидации организации. 30 января в кредитной организации назначили временную администрацию, - рассказали в арбитражном суде Камчатского края.

По закону, после отзыва лицензии кредитная организация должна быть ликвидирована. Если же компанию признают банкротом, то действовать правоохранители будут в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Предварительно известно, что временная администрация не выявила признаков несостоятельности у ПАО «Камчаткомагропромбанк». Денег от продажи имущества кредитной организации хватит, чтобы покрыть обязательства перед кредиторами и заплатить обязательные платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU