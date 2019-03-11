2019-03-11T07:21:43+03:00
Общество

На Камчатке ликвидируют коммерческий банк

Лицензию на осуществление банковских операций у Камчаткомагропромбанк» уже отозвали
Ольга КИВА
Поделиться:
На Камчатке ликвидируют коммерческий банкНа Камчатке ликвидируют коммерческий банкФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На Камчатке на один банк стало меньше. Накануне стало известно о том, что у Коммерческого Агропромбанка отозвали лицензию на осуществление банковских операций.

- Кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов. Это и стало причиной решения о ликвидации организации. 30 января в кредитной организации назначили временную администрацию, - рассказали в арбитражном суде Камчатского края.

По закону, после отзыва лицензии кредитная организация должна быть ликвидирована. Если же компанию признают банкротом, то действовать правоохранители будут в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Предварительно известно, что временная администрация не выявила признаков несостоятельности у ПАО «Камчаткомагропромбанк». Денег от продажи имущества кредитной организации хватит, чтобы покрыть обязательства перед кредиторами и заплатить обязательные платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пес по кличке Храброе сердце нашел логово вора в Хабаровском крае
Домовладелец в ЕАО получил ожоги, пытаясь спасти жилье от пожара
Дети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол
Многодетную мать в Хабаровском крае отправили в тюрьму за долги по алиментам
Начинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублей
Администрацию Хабаровска заставили вселить инвалида в благоустроенную квартиру
В Хабаровске из опрокинувшейся машины достали мертвого водителя
Без холодной воды остался один дом на улице Иртышской в Хабаровске
Организации инвалидов в ЕАО освободили от уплаты транспортного налога
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до четырех с половиной метров
Погода в Хабаровске на 11 марта 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
В Хабаровском крае блокировали сайты с инструкциями по изготовлению варварских орудий охоты
Умер Александр Першин – звезда хабаровского хоккея с мячом
Экс-министр юстиции бесплатно консультирует хабаровчан в храме
Металлист-уголовник беспардонно похозяйничал на даче приятеля под Хабаровском
В пламени оказался цех для сушки древесины в Хабаровске
Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движения
Владимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победой
На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино ограничили движение автобусов
Погода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадков
Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей
Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей