На Камчатке пожарные спасли двоих детей из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-11T13:22:34+03:00

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Пожар начался в одной из квартир в четырехэтажном доме по улице Бошняка в Петропавловске-Камчатском. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного диспетчера в 10:58 по местному времени, и уже через шесть минут на место происшествия прибыла бригада огнеборцев.

- Спасатели обнаружили, что в полыхающей квартире находятся двое детей, которые не могут покинуть ее самостоятельно, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - Тогда пожарные приняли решение эвакуировать ребят из огненной ловушки при помощи автолестницы.

Детей благополучно спустили на землю и передали в руки медиков, тем временем пожарной бригаде, состоящей из 16 человек, удалось локализовать возгорание, а в 12:01 - полностью ликвидировать. Огонь повредил 20 квадратных метров квартиры, а также соседний балкон, к счастью, никто не погиб. Причины возникновения пожара сейчас выясняют сотрудники госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU