До конца приема заявок на конкурс «Лифт» в Хабаровском крае осталось 13 дней

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-11T13:02:51+03:00

К участию приглашают все, кому хочется сделать жизнь в регионе лучше

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В хабаровском крае продолжается прием заявок на первый конкурс проектов развития «Лифт». Среди участников мероприятия будут жители региона, которым хочется улучшить жизнь в своем районе, поселке и городе. Как сообщили в пресс-службе правительства края, уже более 50 человек заявили свои проекты за минувшую неделю. Тем, кто только планирует участвовать в конкурсе, напоминают, что заявки от кандидатов принимают до 24 марта.

Участвовать в конкурсе могут жители региона старше 18 лет. К слову, жители Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска проявляют наибольший интерес к мероприятию. Организаторы надеются, что население в районах также включится в проект.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно зарегистрироваться на официальном сайте konkurslift.ru. Затем нужно подать анкету, подготовить видеообращение с рассказом об идее развития района, города, поселения или двора. Максимальная продолжительность видео – до двух минут.

Отметим, что ограничений по тематике и масштабу проекта нет. Главное, чтобы задумка принесла практическую пользу людям. К примеру, разработка может касаться развития культуры в селах, внедрения новых технологий для малого и среднего бизнеса, благоустройства территории.

ИСТОЧНИК KP.RU