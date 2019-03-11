СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-11T07:57:06+03:00

Пес по кличке Храброе сердце нашел логово вора в Хабаровском крае Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Четвероногий напарник взял след фигуранта в подвале, из которого исчезли электроинструменты

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Служебно-розыскная собака по кличке Храброе сердце помогла раскрыть кражу электроинструментов. Имущество хранилось в подвале жилого дома, расположенного в селе Сергеевка, но однажды владелец не нашел на привычном месте свой инвентарь. Потерпевший обратился в полицию и попросил разыскать пропажу.

- В помощь оперативникам дали обученного пса, который сразу взял след и привел полицейских прямо к квартире фигуранта. Преступление раскрыли по горячим следам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что немецкая овчарка по кличке Храброе сердце служит в полиции уже два года. Со слов младшего инспектора-кинолога Центра кинологической службы УМВД России по Хабаровскому краю прапорщика полиции Натальи Елизаровой, пес зарекомендовал себя смелым и эффективным четвероногим напарником.

ИСТОЧНИК KP.RU